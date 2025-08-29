Αθλητικά

Ο Ακίλε Πολονάρα ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους με μήνυμα στα ελληνικά, για το πανό στήριξης που εμφάνισαν στο Eurobasket

Ένιωσε την ανάγκη να πει “ευχαριστώ” στους Έλληνες, για το συγκινητικό μήνημα που εμφάνισαν στις εξέδρες του Eurobasket 2025
Ο Ακίλε Πολονάρα (ΦΩΤΟ EPA
Ο Ακίλε Πολονάρα (ΦΩΤΟ EPA/ANNA SZILAGYI)

Οι Έλληνες φίλαθλοι έστειλαν μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, στο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία (75-66), για την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ.

Στην ελληνική εξέδρα υψώθηκε πανό που έγραφε “Forza Achille Polonara”, ενώ οι Έλληνες φίλοι της εθνικής φώναξαν ρυθμικά το όνομά του. Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μάχη με τη λευχαιμία, πόσταρε στα social media το πανό και έγραψε στα ελληνικά “σας ευχαριστώ”.

ACHILLE POLONARA OFFICIAL INSTAGRAM ACCOUNT
ΦΩΤΟ ACHILLE POLONARA OFFICIAL INSTAGRAM ACCOUNT

Να αναφέρουμε ότι οι παίκτες της Ιταλίας κατευθύνθηκαν προς το πλευρό των Ελλήνων φιλάθλων και τους χειροκρότησαν.

