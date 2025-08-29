Ο Ακίλε Πολονάρα ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους με μήνυμα στα ελληνικά, για το πανό στήριξης που εμφάνισαν στο Eurobasket

Οι Έλληνες φίλαθλοι έστειλαν μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, στο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία (75-66), για την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ.

Στην ελληνική εξέδρα υψώθηκε πανό που έγραφε “Forza Achille Polonara”, ενώ οι Έλληνες φίλοι της εθνικής φώναξαν ρυθμικά το όνομά του. Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μάχη με τη λευχαιμία, πόσταρε στα social media το πανό και έγραψε στα ελληνικά “σας ευχαριστώ”.

Να αναφέρουμε ότι οι παίκτες της Ιταλίας κατευθύνθηκαν προς το πλευρό των Ελλήνων φιλάθλων και τους χειροκρότησαν.