Ο Ακίλε Πολονάρα συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Λαμπαδηδρόμος στη Ρώμη ο Ιταλός φόργουορντ, συγκίνησε με το μήνυμά του μετά την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας
Ο Ακίλε Πολονάρα συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να συγκινεί με τη “μάχη” του με τον καρκίνο και έστειλε μήνυμα δύναμης, με τη συμμετοχή του στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο.

Παρότι είναι εμφανώς καταπονημένος από τις θεραπείες του, ο Ακίλε Πολονάρα δεν το βάζει κάτω και μετά την παρουσία του σε αγώνα της εθνικής Ιταλίας, πήρε μέρος και στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο της Βόρειας Ιταλίας, από τις 6 έως και τις 22 Φεβρουαρίου.

Ο Ιταλός αθλητής παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα έξω από το Stadio dei Marmi στη Ρώμη και δεν έκρυψε τη χαρά του, κάνοντας στη συνέχεια και μία σχετική ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψε: “Αυτή η μέρα ήταν πολύ συγκινητική. Το γεγονός ότι στέκομαι εδώ είναι ήδη μια επιτυχία, γιατί μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ήταν δύσκολο, ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα. Το να είμαι αθλητής με βοήθησε πολύ, και η νεαρή μου ηλικία επίσης συνέβαλε σε αυτό. Πάντα ήμουν μαχητής”.

