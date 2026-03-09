Ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού MVP της 20ή αγωνιστικής στη GBL

Στον Άλεκ Πίτερς κατέληξε ο τίτλος του MVP της 20ής αγωνιστικής της Greek Basketball League. O Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «ερυθρόλευκων», αλλά και ο κορυφαίος απ’ όλους τους παίκτες των οποίων οι ομάδες πήραν τη νίκη αυτό το σαββατοκύριακο στην GBL, στην εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ (100-73).

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 26 πόντους με 10/12 σουτ εντός πεδιάς και αναδείχθηκε για τρίτη φορά στην GBL της φετινής σεζόν MVP. Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού, μάλιστα, αναδεικνύεται για τρίτη φορά πολυτιμότερος στις τελευταίες επτά αγωνιστικές της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» συγκέντρωσε στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον «Δικέφαλο του Βορρά» 33 βαθμούς στο ranking, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 20η αγωνιστική, με 26 πόντους με 3/4 βολές, 7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα εναντίον του κόψιμο, τέσσερα κερδισμένα φάουλ, τρία εναντίον, τέσσερα κλεψίματα, ένα λάθος σε 26’ και 39’’ συμμετοχής.

Ο Πίτερς με 37 βαθμούς στο ranking στην εκτός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας είχε αναδειχθεί Stoiximan MVP of the Week την 14η αγωνιστική και στην 17η με 27 βαθμούς μαζί με τους συμπαίκτες στον Πανιώνιο Τζάκσον Κρούζερ, Τζο Τόμασον, στη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί του Περιστερίου.