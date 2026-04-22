Ο Άλεκ Πίτερς υποδέχθηκε στο εστιατόριό του την πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ εφήβων του Ολυμπιακού

Οι νεαροί αθλητές του Ολυμπιακού δείπνησαν στο εστιατόριο Twenty Five του Αμερικανού φόργουορντ
Ο Άλεκ Πίτερς με την ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού/ φωτογραφία από @olympiacosbc

Ο Άλεκ Πίτερς υποδέχθηκε στο εστιατόριό του την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα εφήβων κερδίζοντας 72-65 τον Προμηθέα.

Η ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού γευμάτισε στο Twenty Five που ανήκε στον Άλεκ Πίτες, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με τους νεαρούς αθλητές αλλά και το επιτελείο των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πιθανότατα θα αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, με πολλά σενάρια να τον φέρνουν κοντά στην Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη σεζόν.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το δέσιμο με τους Πειραιώτες θα σβήσει μιας και αγωνίζεται από το 2022 στον Ολυμπιακό, έχοντας γίνει αρκετές φορές σύνθημα των φίλων της ομάδας.

