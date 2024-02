Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έφθασε στη Λιθουανία για την Ντελαμόντε Μαζεϊκιάι

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έφθασε στη Λιθουανία για να υπογράψει στην Ντελαμόντε Μαζεικϊάι και να συνεχίσει την καριέρα του στο εθνικό πρωτάθλημα, όπου η νέα του ομάδα βρίσκεται στην έκτη θέση.

Μετά την πορεία του στη G-League και την παρουσία του την τρέχουσα σεζόν στους Γουισκόνσιν Χερντ, θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αποφάσισε να επανέλθει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στην Ντελαμόντε Μαζεϊκιάι της Λιθουανίας.

Ο 22χρονος γκαρντ έφθασε λοιπόν στη Λιθουανία, εμφανώς χαρούμενος και φορώντας μπλούζα και κασκόλ της νέας του ομάδας, η οποία τον περιμένει να περάσει και από ιατρικές εξετάσεις, για να ανακοινώσει την απόκτησή του.

Alex Antetokounmpo landed in Lithuania for his next career stint 🛬🇱🇹 pic.twitter.com/eEa69nLpNx