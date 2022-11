Οι Γουισκόνσιν Χερντ επικράτησαν με 117-105 της Μότορ Σίτι Κρουζ στη G League, με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο να έχει θετική παρουσία στο ματς.

Ο μικρότερος αδερφός των Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει να παίρνει αρκετό χρόνο στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς και αγωνίστηκε συνολικά 17 λεπτά, έχοντας 6 πόντους και 2 κλεψίματα, με 1/4 τρίποντα.

Κορυφαίος για τους Χερντ ήταν πάντως ο ΈιΤζει Γκριν, που επανέρχεται από τον τραυματισμό του και αγωνίζεται και στους Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας 22 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 6/11 τρίποντα.

Antetokounmpo gets the bucket and 1😤 pic.twitter.com/slRdDsx1ei