Ο Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Εργκίν Αταμάν

Ο Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, με τον Πολωνό να συνεχίζει την καριέρα του στην Μάλαγα. Μάλιστα στην τελευταία του προπόνηση με το τριφύλλι, ο Εργκίν Αταμάν και οι συμπαίκτες του αποχαιρέτησαν σε κλίμα συγκίνησης τον 23χρονο.

Παρελθόν κι επίσημα αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι. Ο Πολωνός σέντερ αποχώρησε από τους «πράσινους» με επόμενο σταθμό της καριέρας του το ισπανικό πρωτάθλημα και τη Μάλαγα, με την φανέλα της οποίας θα συμμετάσχει στο Basketball Champions League.

Η πράσινη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσα από τα social media, ο οποίος την περασμένη χρονιά στην EuroLeague είχε 2.8 πόντους, 1.3 ριμπάουντ ανά 7:36 σε 24 αγώνες. Πλέον ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, θα στηριχτεί τη νέα σεζόν στην τριάδα των σέντερ που αποτελούν οι Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κώστας Αντετοκούνμπο.

The proper way to say goodbye to a family member



Ergin Ataman gave a touching speech to thank Aleksander Balcerowski for everything he offered to the team!

#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic