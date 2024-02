Ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι μένει ελεύθερος από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι θα αποχωρήσει από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς ο σύλλογος έχει πάρει την απόφαση να αποδεσμεύσει τον 23χρονος Σέρβος φόργουορντ.

Ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι δεν θα συνεχίσει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς ο 23χρονος Σέρβος δεν υπολογίζεται από το franchise, κάτι το οποίο τον οδηγεί στην έξοδο του από την ομάδα.

Με βάση αυτή την εξέλιξη ο 23χρονος μπασκετμπολίστας μετά από τρία χρόνια θα αποτελέσει παρελθόν από τους Θάντερ, με τον ίδιο να αναζητά την επόμενη ομάδα της καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη φετινή σεζόν ο Ποκουσέφσκι έχει αγωνιστεί σε μόλις 10 παιχνίδια στο ΝΒΑ, χωρίς να έχει ξεχωρίσει με την απόδοση του.

The Oklahoma City Thunder are waiving Aleksej Pokusevski, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pokusevski was the Thunder’s No. 17 pick in the 2020 NBA Draft and played 150 games across almost four years. pic.twitter.com/1m8d86W10C