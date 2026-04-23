Ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στη Euroleague

Η Euroleague βγάζει τους κορυφαίους της χρονιάς, ενόψει και του Final4 της Αθήνας
Λίγα 24ωρα μετά την ανάδειξη του Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια ως κορυφαίου προπονητή στη φετινή Euroleague, η διοργανώτρια ήρθε να αποκαλύψει τον παίκτη που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν 2025-26. Και ο τίτλος πηγαίνει στον Άλφα Ντιαλό της Μονακό.

Ο Άλφα Ντιάλο αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, μετά από ψηφοφορία των προπονητών της διοργάνωσης, αφήνοντας… πίσω του τον Νικολό Μέλι της Φενέρμπαχτσε, τον περσινό νικητή Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού, τον Βάλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μονακό τη φετινή σεζόν είχε 1,34 κλεψίματα ανά αγώνα (2ος στη λίγκα), ενώ μέτρησε επίσης 11,9 πόντους και 4,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως παίκτης δύο κατευθύνσεων.

Παράλληλα, ξεκίνησε βασικός και στα 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

