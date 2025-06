Ο Αλί Σαμάτα αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Αλί Σαμάτα, καθώς οι «ασπρόμαυροι» με ανακοίνωσή τους έκαναν γνωστό πως το συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού με τον σύλλογο ολοκληρώθηκε.

Το συμβόλαιο του Σαμάτα έληγε στις 30 Ιουνίου, με τον ΠΑΟΚ να κάνει γνωστό πως ο 32χρονος δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Ο Τανζανός επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2023 μετρώντας 64 εμφανίσεις με 8 γκολ και 9 ασίστ.

Με τα «ασπρόμαυρα» ο Σαμάτα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας της σεζόν 2023/24, παίζοντας το δικό του ρόλο για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει τον τίτλο.

«Ποδοσφαιριστής, μαχητής, επαγγελματίας, μα πάνω απ’ όλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Μετά από δύο χρόνια ο κύκλος του Αλί Σαμάτα στον ΠΑΟΚ κλείνει.

Ήρθε το καλοκαίρι του 2023. Πρόλαβε μέσα σε δύο χρόνια να ζήσει τα πάντα. Χαρές, λύπες, αμέτρητες στιγμές. Αγάπησε την ομάδα κι αγαπήθηκε από όλους.

Φεύγει ως πρωταθλητής Ελλάδας, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ally, thank you for everything, and we wish you nothing but the best for the next chapter of your career.



