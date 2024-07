Ο Αλίς περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τελικό του Gstaad Open

Ο Γάλλος Νο.192 στον κόσμο, Αλίς, έκανε την έκπληξη στον πρώτο ημιτελικό του Gstaad Open και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τσιτσιπάς – Μπερετίνι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλο του στον τελικό του Gstaad Open, εφόσον ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνι στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο Έλληνας τενίστας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλο Αλίς, ο οποίος νίκησε – κόντρα στα προγνωστικά – τον Στρουφ με 2-0 σετ (6-3, 7-6) και θα διεκδικήσει την κούπα στην Ελβετία.

FIRST ATP Tour final 🙌@QuentinHalys takes out Struff 6-3 7-6 to reach the first tour level final of his career 👏@SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/CZC8nACmH1