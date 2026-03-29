«Ο Αλμέιδα βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Μοντερέι του Μαρσιάλ» γράφουν στο Μεξικό

Εδώ και λίγα 24ωρα ο Ματιας Αλμέιδα κυκλοφορεί ελεύθερος, μετά την απόλυσή του από την Σεβίλλη και ήδη υπάρχουν “σενάρια” για το νέο προπονητικό σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Μεξικό, η Μοντερέι στρέφεται πλέον στη λύση του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το “Posta Deportes” αναφέρει πως ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο βασικός υποψήφιος προκειμένου να καθίσει στον πάγκο της Μοντερέι, με τον Αργεντινό να επωφελείται από ένα νομικό πρόβλημα που θέτει εκτός “μάχης” τον πρώην τεχνικό της Μποταφόγκο, Μαρτίν Ανσέλμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ανσέλμι, αν και ήταν ο βασικός στόχος των “ραγιάδος”, βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τη Μποταφόγκο μετά την απόλυσή του, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία για την αποζημίωσή του. Όσο παραμένει σε ισχύ το συμβόλαιό του, δεν μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα, κάτι που ουσιαστικά τον βγάζει εκτός διεκδίκησης του πάγκου της Μοντερέι.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τον Αλμέιδα, ο οποίος υτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση για τον πάγκο της Μοντερέι ενόψει του πρωταθλήματος Apertura του 2026. Θυμίζουμε ότι στον σύλλογο του Μεξικού αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ο Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Αργεντινό προπονητή στην ΑΕΚ.

Στην περίπτωση που ο Αλμέιδα αποφασίσει να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στη Μοντερέι, τότε θα επιστρέψει στη Liga MX μετά από οκτώ χρόνια. Την τριετία 2015-18 βρέθηκε στον πάγκο Τσίβας, με την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.