Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα σχέδια του NBA Europe

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα προβεί σε αποκαλύψει ο κομισάριος του NBA
Άνταμ Σίλβερ
Ο Άνταμ Σίλβερ/ Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να κάνει τις αποκαλύψεις του για το όραμα της εισόδου του NBA στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών NBA Games θα μιλήσει για το NBA Europe.

Η παρουσίαση του Σίλβερ θα γίνει σε κλειστό κύκλο, που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους συλλόγων, ομοσπονδιών και συνεργατών. Όπως μεταφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Μαρκ Μούντετ ανέφερε ότι ο κομισάριος θα χαράξει τις βασικές κατευθύνσεις του NBA Europe.

Η παρουσίαση θα γίνει στο Λονδίνο, οικονομικό κέντρο της Ευρώπης και ο Σίλβερ θα παρουιάσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί η νεοσύστατη διοργάνωση, που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το φθινόπωρο του 2027.

