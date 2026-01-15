Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα σχέδια του NBA Europe

Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να κάνει τις αποκαλύψεις του για το όραμα της εισόδου του NBA στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών NBA Games θα μιλήσει για το NBA Europe.

Η παρουσίαση του Σίλβερ θα γίνει σε κλειστό κύκλο, που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους συλλόγων, ομοσπονδιών και συνεργατών. Όπως μεταφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Μαρκ Μούντετ ανέφερε ότι ο κομισάριος θα χαράξει τις βασικές κατευθύνσεις του NBA Europe.

NBA EUROPE | Breaking News



It’s the squaring of the circle and the perfect moment to do it



Silver in the City of London, the financial capital of Europe before the best possible audience. He will outline the key guidelines and present his European vision for what comes next. pic.twitter.com/QNVS2BvMEB — Marc Mundet (@MarcMundet78) January 14, 2026

Η παρουσίαση θα γίνει στο Λονδίνο, οικονομικό κέντρο της Ευρώπης και ο Σίλβερ θα παρουιάσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί η νεοσύστατη διοργάνωση, που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το φθινόπωρο του 2027.