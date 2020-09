Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα social media και με μία από τις πρώτες αναρτήσεις του μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς, αποθέωσε τους οπαδούς της ομάδας.

Οι Μπακς στερήθηκαν φέτος τους οπαδούς τους στα play off κι έχασαν έτσι ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας που είχαν εξασφαλίσει, γεγονός που τους “στοίχισε” στα ημιτελικά με τους Χιτ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε έτσι την εκτίμησή του στους οπαδούς, με άπαντες να θεωρούν ότι πρόκειται και για “μήνυμα” παραμονής στο Μιλγουόκι.

«Ευχαριστώ Μιλγουόκι για όλη την αγάπη και στην συμπαράσταση που έδειξε στους συμπαίκτες μου και σε μένα όλη την χρονιά. Είστε οι καλύτεροι φίλαθλοι στην Λίγκα. Ανυπομονώ για την νέα σεζόν», έγραψε χαρακτηριστικά ο “Greek Freak”.

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros 💪🏽 pic.twitter.com/k5D6HxSZwH