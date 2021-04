Ένα ακόμα «παράσημο» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 12.000 πόντους στην καριέρα του με το monster κάρφωμα που έκανε στα πρώτα λεπτά του αγώνα των Μπακς κόντρα στους Σίξερς.

Ο «Greek freak» έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς, ο οποίος ξεπέρασε τους 12.000 πόντους στο Μιλγουόκι.

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο κατάφερε να μπει σε ένα… κλειστό κλαμπ και να «συναντήσει» τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ο Γκλεν Ρόμπινσον!

Giannis joins Kareem Abdul-Jabbar and Glenn Robinson as the only players in Bucks history to reach 12,000 points!! pic.twitter.com/0sDwhA78fR