Ο Αντρέ Ονάνα απέκρουσε τρία πέναλτι της Σάμσουνσπορ και έστειλε την Τράμπζονσπορ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα, Αντρέ Ονάνα, η Τράμπζουνσπορ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας, αποκλείοντας την Σάμσονσπορ στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο προημιτελικός Σάμσουνσπορ – Τράμζονσπορ έμεινε στο 0-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν με δέκα παίκτες από το 69′, μετά την αποβολή ου Εντιαγέ, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το ματς έφτασε στα πέναλτι, με τον Αντρέ Ονάνα να… κατεβάζει ρολά.

Andre Onana (30) saved 3 PENALTIES in the shootout to send Trabzonspor to the Turkish Cup semi-final! pic.twitter.com/KrwlXTdro8 — EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2026

Ο 30χρονος τερματοφύλακας, που αγωνίζεται δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, “έβγαλε” τρεις εκτελέσεις πέναλτι και η Τράμπζονσπορ επικράτησε με 3-1 στη διαδικασία, παίρνοντας το “εισιτήριο” για την 4άδα.