Ο Αντρέι Σεβτσένκο είναι ο νέος πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Αντρέι Σεβτσένκο εξελέγη με 93 από τις 94 ψήφους, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος της διαδικασίας.

Ο πρώην Ουκρανός επιθετικός αποτελεί άλλωστε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ουκρανικού ποδοσφαίρου, έχοντας υπηρετήσει τη χώρα από διάφορα πόστα.

Congratulations to Andrii Shevchenko @jksheva7 on the election for position of president of the Ukrainian Football Association! ⚽️🇺🇦



He will takes the post of president of the association for a five-year term.