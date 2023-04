Η ομάδα των ΗΠΑ νίκησε αυτή των ξένων στο “Nike Hoops Summit”, με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να αγωνίζεται με την δεύτερη, φορώντας το “Greece” και την ελληνική σημαία στη φανέλα του και τους γονείς του, Πέτζα Στογιάκοβιτς και Αλέκα Καμηλά να τον καμαρώνουν από την εξέδρα.

O Αντρέι Στογιάκοβιτς ξεχώρισε στην αναμέτρηση, σημειώνοντας 12 πόντους και 4 ριμπάουντ για την ομάδα των ξένων στο Team World – Team USA του “Nike Hoops Summit” που έγινε στο Πόρτλαντ.

Στην εξέδρα βρέθηκαν για να τον καμαρώσουν οι γονείς του, Πέτζα Στογιάκοβιτς και Αλέκα Καμηλά. Να αναφέρουμε ότι ο Αντρέι φορούσε στη φανέλα του τη σημαία της Ελλάδας, όπως κάθε παίκτης της ομάδας επίλεκτων από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας την πατρίδα του.

Να αναφέρουμε ότι ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έχει εκφράσει την επιθυμία να παίξει στην Εθνική Ελλάδας.

