Ο Αντσελότι δεν θα καλέσει τον Νεϊμάρ στα φιλικά της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Ο Κάρλο Αντσελότι προετοιμάζει την Εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και σύμφωνα με όσα γράφονται στο «ESPN Brazil», δεν θα καλέσει τον Νεϊμάρ στα τελευταία φιλικά του Μαρτίου.

Η Εθνική Βραζιλίας εκτός απροόπτου θα παραταχθεί κόντρα σε Γαλλία και Κροατία για την προετοιμασία του Μουντιάλ χωρίς τον άσο της Σάντος, Νεϊμάρ και υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων της «Σελεσάο» για το αν θα βρεθεί στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν τον Νεϊμάρ εκτός Εθνικής Βραζιλίας ή αν ο σπουδαίος Ιταλός προπονητής θα κάνει την έκπληξη και θα τον καλέσει για το Last Dance του με την ομάδα της χώρας του.

Πρόσφατα, ο Βραζιλιάνος σταρ είχε τονίσει ότι σκέφτεται το Δεκέμβριο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με τους τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια να τον έχουν ταλαιπωρήσει πολύ.