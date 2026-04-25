Ο Άπλμπι πάτησε το πόδι διαιτητή στο Παναθηναϊκός – Μύκονος και αποχώρησε υποβασταζόμενος

Άτυχη στιγμή για τον Ταϊρί Άπλμπι της Μυκόνου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό στο “T-Center” για το φινάλε της regular season στη GBL.

Ο Ταϊρί Άπλμπι τραυματίστηκε στις αρχές τις δεύτερης περιόδου του Παναθηναϊκός – Μύκονος, επειδή πάτησε στο πόδι του διαιτητή. Ο Αμερικανός γύρισε τον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Ο παίκτης της Μυκόνου φάνηκε να πονάει πολύ, αφού αποχώρησε υποβασταζόμενος από το glass floor του Τ-Center, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να τον χειροκροτούν από τις εξέδρες.