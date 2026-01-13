Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα

Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το δανεισμό του Μάρτιν Χόνγκλα από τη Γρανάδα ως το καλοκαίρι.

Ο Χόνγκλα το καλοκαίρι θα είναι παίκτης του Άρη κανονικά, καθώς οι κίτρινοι όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν τον παίκτη από τη Γρανάδα με συμβόλαιο έως το 2029.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κίτρινοι ψάχνουν να ενισχυθούν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να καταφέρουν να πάρουν ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Ρούμπεν (σ.σ. Ρέγες) για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου και για τον τρόπο που επετεύχθη η συμφωνία. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε ο Χόγκλα στην παρουσίασή του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι από την ισπανική Γρανάδα με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2029).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Mάρτιν Χόνγκλά γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1998 στην Γιαουντέ του Καμερούν. Ξεκινώντας από την τοπική ακαδημία της Ενκούφο ήρθε στην Ευρώπη το 2016 για λογαριασμό της Γρανάδα .

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα δεν πέρασαν απαρατήρητες και από πρώτη κιόλας χρονιά του στην Ισπανία κατέγραψε 10 συμμετοχές στη La Liga με τη φανέλα της Γρανάδα CF. Ακολούθησαν πρώτα ένας εξάμηνος δανεισμός στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα και έπειτα ένας ακόμη εξάμηνος δανεισμός στην ουκρανική Καρπάτι Λβιβ (16 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ).

Η πολυετής παρουσία του στη Γρανάδα έφτασε στο τέλος της το καλοκαίρι του 2019 όταν τον αγόρασε η Άντβερπ. Στα δύο χρόνια παρουσίας του στο Βέλγιο αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή της Άντβερπ στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις (58 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ), πανηγυρίζοντας μάλιστα την κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου το 2020.

Ακολούθησε η μετακόμισή του στην Ιταλία για λογαριασμό της Ελλάς Βερόνα το καλοκαίρι του 2021, αρχικά ως δανεικός και έπειτα με αγορά που ξεπέρασε τα 3.500.000 ευρώ. Σε δύο σεζόν στην Ιταλία κατέγραψε 41 συμμετοχές (1 γκολ) σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, ενώ μεσολάβησε και ένας εξάμηνος δανεισμός στην Ρεάλ Βαγιαδολίδ μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Τον Ιανουάριο του 2024 ο διεθνής Καμερουνέζος μέσος επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε και ξεκίνησε την καριέρα του, την Γρανάδα.

Στη δεύτερη θητεία του ο απολογισμός σε La Liga και Segunda Division ήταν 51 συμμετοχές (4 γκολ, 2 ασίστ). Από το 2020, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Καμερούν (35 συμμετοχές, 1 γκολ), συμμετέχοντας μάλιστα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Από σήμερα ο Μάρτιν Χόνγκλα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ. Καλώς όρισες Μάρτιν Χόνγκλά!

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μάρτιν Χόνγκλά, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Ρούμπεν (σ.σ. Ρέγες) για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου και για τον τρόπο που επετεύχθη η συμφωνία. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».