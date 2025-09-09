Ο Άρης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Μαρίνο Ουζουνίδη

Ο Άρης έκανε γνωστό πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, με τον Έλληνα τεχνικό να αποχωρεί από τους Θεσσαλονικείς.

Εδώ και μέρες άλλωστε ήταν γνωστό πως η συνεργασία των δυο πλευρών θα φτάσει στο τέλος της. Το μόνο που είχε απομείνει για να οριστικοποιηθεί η απόφαση ήταν η επίσημη ανακοίνωση, με τον Άρη την Τρίτη (9/9/25) να γνωστοποιεί την απόφασή του.

Πλέον, ο 56χρονος τεχνικός θα αναζητήσει την επόμενη ομάδα της προπονητική τους καριέρας, μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Θεσσαλονικείς. Υπενθυμίζεται πως ο Ουζουνίδης είχε αναλάβει την Άρη στις 12 Δεκεμβρίου 2024, με τον ίδιο παρά την πετυχημένη πορεία του στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, να πληρώνει τον αποκλεισμό στην Ευρώπη από την Αράζ, όπως και την βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από τον Παναιτωλικό.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.