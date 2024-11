Ο Άρης προσφέρει οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Βαλένθια

Ο Άρης με ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι θα προσφέρει οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Βαλένθια, κάνοντας παράλληλα μία καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποίησης για το θέμα.

Η ΚΑΕ Άρης πήρε μια σπουδαία πρωτοβουλία και παράλληλα δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, με το σύλλογο της Θεσσαλονίκης να στέκεται δίπλα στους κάτοικους της Βαλένθια, οι οποίοι δοκιμάζονται, μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία DANA.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς συλλέγουν χρήματα, με τη βοήθεια των χορηγών, αλλά και του κόσμου τους, τα οποία θα διατεθούν στους πληγέντες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Άρης ξεκινάει μια διαδραστική καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποίησης της Ελληνικής, και όχι μόνο, κοινωνίας για το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Στεκόμαστε όλοι δίπλα στη Valencia. Κοινοποιούμε για να συνδράμουμε για τη Valencia!

Σ’ αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή, η ΚΑΕ Άρης λαμβάνει ενεργές πρωτοβουλίες, ώστε κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, σε Ελλάδα και Ευρώπη, προτάσσοντας τις αξίες της ενσυναίσθησης, της συνεισφοράς και της αλληλεγγύης.

Αποφασίσαμε με τη συνδρομή και των βασικών Χορηγών μας, των Ελλήνων φιλάθλων και όλων των φορέων που θα σταθούν συνοδοιπόροι, να διαδώσουμε την πανανθρώπινη αξία της συνεισφοράς στον συνάνθρωπο που πλήττεται όπου και αν αυτός βρίσκεται.

Από σήμερα ξεκινάει μια διαδραστική καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποίησης της Ελληνικής, και όχι μόνο, κοινωνίας, με τίτλο: We stand for Valencia. We share for Valencia.

Η ενέργεια πραγματοποιείται σε όλα τα Κοινωνικά Δίκτυα της ΚΑΕ Άρης και κάθε Κοινοποίηση και Σχόλιο θα προσθέτει επιπλέον οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες!

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όποιους επιθυμούν, να επισκεφθούν το link: https://www.more.com/…/we-stand-for-valencia-we-share…/ και να προσφέρουν οι ίδιοι το ποσό αυτοί επιθυμούν!

Η ενέργεια, η οποία θα διαρκέσει έως τα τέλη Νοεμβρίου, θα ανακοινωθεί και επίσημα την Τετάρτη 6.11.2024, ημέρα διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής συνάντησης, στο πλαίσιο του BKT Eurocup με την ομάδα της Valencia.

Με τη σκέψη μας να βρίσκεται στους δοκιμαζόμενους πολίτες της Valencia, επιθυμούμε να γνωρίζετε πως η ΚΑΕ Άρης, θα βρίσκεται δίπλα τους με όλους τους δυνατούς τρόπους και μέσα που διαθέτει.