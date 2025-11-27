Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εποχή Τέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ! Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι από σήμερα (27.11.2025) ο νέος ιδιοκτήτης της μπασκετικής ομάδας των Θεσσαλονικέων, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την ολοκλήρωση του deal.

Οι εκπρόσωποι του Αριστοτέλη Μυστακίδη συναντήθηκαν με τους μέχρι πρότινος μετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τους οποίους τελείωσαν όλα τα απαιτούμενα για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους Θεσσαλονικείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι ο Τέλης Μυστακίδης εμφανίστηκε αρχικά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, έχοντας εκφράσει την πρόθεση να φτιάξει τη Νέα Τούμπα, αλλά τελικά αποφάσισε να εμπλακεί στον οργανισμό, εξαγοράζοντας τις μετοχές της ΚΑΕ.

Όπως έγινε γνωστό, στην κατοχή του περνά το 60,18% των μετοχών και από το μεσημέρι της Πέμπτης, 27ης Νοεμβρίου, όλα έχουν πάρει, πλέον, επίσημη μορφή.

Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν επίσημα το γεγονός αναφέροντας:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».