Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να ανακοινωθεί το ιστορικό deal. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με τις δυο πλευρές να βάζουν υπογραφή στη συμφωνία τους.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αποκτά το 61% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τους Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.

Πλέον, μετράμε αντίστροφα για τη νέα διοίκηση της ομάδας που θα καθοριστεί στη γενική συνέλευση που έχει προκηρυχθεί για τις 17 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, λόγω μη απαρτίας αυτή είναι πιθανό να γίνει στις 23 Δεκεμβρίου (στη συνέχεια θα μπουν και χρήματα στην ομάδα, μέσω ΑΜΚ).

Το μόνο που απομένει και είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας (27.11.2025), είναι η επίσημη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της ΚΑΕ. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα και μπαίνει σε νέα εποχή, με όνειρο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορεί ξανά να στοχεύει στο κορυφαίο επίπεδο και σε τίτλους, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.