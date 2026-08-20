Ο Αρμάντο Γκονζάλες έρχεται την Παρασκευή και ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αρμάντο Γκονζάλες, μιας και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός και Τσίβας τα βρήκαν σε ένα ποσό της τάξεως των 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους για τον 23χρονο Μεξικανό σέντερ φορ Αρμάντο Γκονζάλες.

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Ο νεαρός άσος αναμένεται στην Ελλάδα την Παρασκευή (21/8/2026), προκειμένου να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Γκονζάλες θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών στον Ολυμπιακό, με τον πατέρα του Μεξικανού επιθετικού να μιλάει σε ΜΜΕ της χώρας και να επιβεβαιώνει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του γιου του.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, αναφέροντας: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ.

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Η Τσίβας είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση, μεγάλη κληρονομιά, οπαδούς παντού, ένας υποδειγματικός σύλλογος. Έπρεπε λοιπόν να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για να φύγει ο γιος μου. Και ο Αρμάντο, σε αυτή την περίπτωση, είδε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είπε το ‘ναι’ επειδή τον θέλει ο Ολυμπιακός, τον θέλουν πολύ. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση και είναι υπέροχο που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση».

Ο Αρμάντο Γκονζάλες μέτρησε 24 γκολ σε 38 αγώνες την περασμένη σεζόν και διακρίνεται για την εκτελεστική του δυνατότητα, αποτελώντας το ιδανικό συμπλήρωμα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της ερυθρόλευκης επίθεσης.