O Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση για το ματς με τον Λεβαδειακό – Κανονικά η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου

Ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε με 2-0 από τον Λεβαδειακό στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, κάνοντας λόγο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού.

Οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης έκαναν την ένσταση τονίζοντας ότι ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού που αγωνίστηκε και πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η υπόθεση θα οδηγηθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα εξετάσει το φύλλο αγώνα και τα σχετικά έγγραφα, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει όντως παράβαση και, σε περίπτωση που υπάρχει, ποια θα είναι η τιμωρία.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε θέμα, ενόψει της κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη (25.08.2026) στις 19:00.

Το πρόβλημα είχε να κάνει φυσικά με τα γκρουπ δυναμικότητας, καθώς θα είναι άλλα αν τελικά προκριθεί ο Λεβαδειακός και άλλα αν προκριθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Η απόφαση της ένστασης αναμένεται να βγει άμεσα, ωστόσο ήδη στην ΕΠΟ έχουν αποφασίσει να διεξαχθεί κανονικά η κλήρωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν η απόφαση έχει βγει μέχρι τότε δεν θα υπάρξει έτσι και αλλιώς το παραμικρό πρόβλημα, αν πάλι δεν έχει βγει το πιο πιθανό είναι να γίνει η κλήρωση με δύο σενάρια, όσον αφορά τα γκρουπ δυναμικότητας. Ένα αν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση οι Βοιωτοί και ένα αν θα συνεχίσουν οι Αρκάδες.

Στη League Phase θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακολουθούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ο αγώνας του 2ου προκριματικού γύρου Ελλάς Σύρου-Μαρκό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 24 Αυγούστου:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός (η Αστέρας Τρίπολης ανάλογα με την απόφαση στην ένσταση των Αρκάδων), Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα Ελλάς Σύρου-Μαρκό.

Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.