Ο Ατρόμητος πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Τη στήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Ατρόμητος στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του, για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, το Σάββατο (22/08, 21:30).

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Οι Περιστεριώτες γνωστοποίησαν ότι οι φίλοι τους θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια στη Θύρα 27.

Η ανακοίνωση του Ατρόμητου

“Η ΠΑΕ Ατρόμητος, όπως άλλωστε συνηθίζει, εξασφάλισε εισιτήρια για τους φίλους της, με φόντο το πρώτο ματς της σεζόν για την Stoiximan Super League, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ατρόμητος κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σημαντική πρόκριση επί του ΠΑΣ Πύργος στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

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Η ομάδα μας επικράτησε με 3-1 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Stage της διοργάνωσης, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο τον κύκλο των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην έναρξη του πρωταθλήματος, με τον Ατρόμητο να θέλει να φύγει από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το καλύτερο, δυνατό αποτέλεσμα.

Για ακόμη μία εκτός έδρας αναμέτρηση, οι φίλαθλοι του Ατρομήτου έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στο πλευρό της ομάδας και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθειά της.

Η τιμή του εισιτηρίου για τους φιλάθλους μας ανέρχεται στα 20 ευρώ, στη Θύρα 27.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-atromitos-awaysection

Καλή σεζόν, όλοι μαζί, δίπλα στον Ατρόμητό μας!”