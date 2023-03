Ο Ατζούν Ιλίτζαλι εμφανίζεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αγορά μίας ακόμη ποδοσφαιρικής ομάδας, επενδύοντας στην ιρλανδική Σέλμπουρν.

Έχοντας εδώ και χρόνια αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Χαλ στην Αγγλία, ο Ατζούν φαίνεται ότι θα ενισχύσει τις επενδύσεις του στο ποδόσφαιρο, αγοράζοντας τη Σέμπουρν, ως… συμπληρωματική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Βρετανία αναφέρουν ότι ο “Mr Survivor”, θέλει να μετατρέψει τον ιρλανδικό σύλλογο σε “φυτώριο” ταλέντων, στέλνοντας εκεί και νέους παίκτες από τη Χαλ, όπως κάνουν πολλές μεγάλες ομάδες της Premier League. Η Σέλμπουρν βρίσκεται έτσι στην τελική ευθεία για την αλλαγή στην ιδιοκτησία του, την ώρα που στο πρωτάθλημα Ιρλανδία, είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας.

