Ο Αζεντίν Ουναΐ υποψήφιος να καλύψει το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα χάσει τον Μπερνάρντο Σίλβα μετά από εννέα χρόνια παρουσίας και ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ είναι στους βασικούς στόχους των μπλε.

Ο Ουναΐ κάνει μοναδικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χιρόνα, που ανήκει στο ίδιο επενδυτικό γκρουπ με αυτό της Μάντσεστερ Σίτι και όπως γράφτηκε στην ιστοσελίδα «Le360Sport.ma» ο Γκουαρντιόλα εξετάζει την περίπτωσή του.

«Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη στοχευμένη κίνηση, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ από τη Χιρόνα. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλή λόγω της κοινής επενδυτικής στέγης των δύο συλλόγων.

Ο Μαροκινός μέσος προορίζεται ως μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή, ενδεχομένως καλύπτοντας το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη La Liga τον έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Ο Μαροκινός σε 18 εμφανίσεις με τη φανέλα της Χιρόνα έχει 5 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στο Copa Africa.