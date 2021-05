Ο Στέφανος Δέδας έγινε έξαλλος κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Basketball Champions League μεταξύ Χάποελ Χολόν και Μπούργος με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να κινηθεί εναντίον ενός καμεραμάν.

Η Χάποελ Χολόν ηττήθηκε 86-77 από την Μπούργος στα προημιτελικά του Basketball Champions League και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μάλιστα την αναμέτρηση χωρίς τον Στέφανο Δέδας στον πάγκο της. Ο Έλληνας τεχνικός εξοργίστηκε με τους διαιτητές και ξέσπασε, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και στο δρόμο για τα αποδυτήρια παραλίγο να επιτεθεί στον καμεραμάν, με τους ανθρώπους της ομάδας του να τον συγκρατούν.

