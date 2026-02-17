Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφίες των παικτών του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν στο Instagram με μήνυμα ενότητας

"Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη", τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν θέλουν να πανηγυρίσουν σε δεύτερη σερί Euroleague
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Λίγο πριν ξεκινήσει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα ενότητας, στηρίζοντας τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός , Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε μια σειρά από μεταμεσονύκτια story στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού ανέβασε φωτογραφίες των παικτών της ομάδας του, αλλά και του Εργκίν Αταμάν με τη γροθιά υψωμένη.

giannakopoulos

Εκτός, όμως, από τις φωτογραφίες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε και ενωτικό μήνυμα.

“Είμαστε ακόμη εδώ… Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και μπ.., έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή“, έγραψε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

