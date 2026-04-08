Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Έμεινε στην Ισπανία ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα πλέι οφ της Euroleague και πλέον κάνει και όνειρα τετράδας, εφόσον βγει νικητής από τη μάχη με τη Βαλένθια, την οποία θα δει από κοντά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μετά την επιβλητική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός έστρεψε την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, όπου στοχεύει στο διπλό που θα τον εκτοξεύσει βαθμολογικά. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει, μάλιστα, στο πλευρό της σε δεύτερο σερί παιχνίδι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού έμεινε σε ισπανικό έδαφος για να συνεχίσει να υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να κατακτήσει ακόμα και μία θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει νέα προβλήματα, με τον Τζέριαν Γκραντ να προπονείται κανονικά και αναμένεται να αγωνιστεί και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εκτός είναι οι τραυματίες Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ.