Ο Δημήτρης Γιαννούλης προτιμά την Άουγκσμπουργκ αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα

Ο Δημήτρης Γιαννούλης προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στην Γερμανία και την Άουγκσμπουργκ όπως υποστηρίζει ο Γερμανός δημοσιογράφος Florian Plettenberg.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης για τον οποίο έχουν δείξει ενδιαφέρον η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός φέρεται να προτιμά την Άουγκσμπουργκ και την Bundesliga, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Florian Plettenberg.

Με δημοσίευμα του στο twitter ο ρεπόρτερ του «Sky Sports» αναφέρει πως ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πρώτη επιλογή την Άουγκσμπουργκ, χωρίς για την ώρα να υπάρχει κάτι οριστικό.

Ο Γιαννούλής ο οποίος είναι ελεύθερος αφού το συμβόλαιο του με την Νόριτς ολοκληρώθηκε είναι σε αναζήτηση ομάδας, με τον 28χρονο αριστερό μπακ να έχει αρκετές προτάσεις στα χέρια του.

Excl. | Dimitrios Giannoulis could join @FCAugsburg as the 28 y/o left-back is keen on the move!



He will leave Norwich as a free agent. Clubs from England, Italy and Greece want him. But Augsburg with the best chances now.



Details to be clarified. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/BEf0tdry25