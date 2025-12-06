Ο Δημήτρης Γιαννούλης σκόραρε στο Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν με τρομερή κίνηση

Ο Δημήτρης Γιαννούλης άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με τη Λεβερκούζεν για την 13η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης έδωσε νωρίς το προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Λεβερκούζεν,, όταν βγήκε στην πλάτη της άμυνας των ασπιρινών και με όμορφο πλασέ, νίκησε τον Φλέκεν για το 1-0 της ομάδας του.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του διεθνή Έλληνα μπακ στην καριέρα του στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Dimitrios Giannoulis opens scoring !— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 6, 2025
Bundesliga Augsburg 1-0 Bayer Leverkusenpic.twitter.com/qoy4LOfSz0
Στο 28′ ο Δημήτρης Γιαννούλης συμμετείχε και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, μιας και έδωσε την ασίστ στον Καντέ για το 2-0 της Άουγκσμπουργκ.