Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννούλης σκόραρε στο Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν με τρομερή κίνηση

Τρίτο γκολ για τον Έλληνα μπακ στο γερμανικό πρωτάθλημα
Γιαννούλης
Ο Γιαννουλης με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ/ EPA/RONALD WITTEK

Ο Δημήτρης Γιαννούλης άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με τη Λεβερκούζεν για την 13η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έδωσε νωρίς το προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Λεβερκούζεν,, όταν βγήκε στην πλάτη της άμυνας των ασπιρινών και με όμορφο πλασέ, νίκησε τον Φλέκεν για το 1-0 της ομάδας του.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του διεθνή Έλληνα μπακ στην καριέρα του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Στο 28′ ο Δημήτρης Γιαννούλης συμμετείχε και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, μιας και έδωσε την ασίστ στον Καντέ για το 2-0 της Άουγκσμπουργκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
101
95
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo