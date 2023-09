Ξεχώρισε με την απόδοσή του. Ο Δημήτρης Γούτας βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της Championship.

Θέση στην κορυφαία 11άδα της 7ης αγωνιστικής της Championship βρήκε ο Δημήτρης Γούτας, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Κάρντιφ με την Κόβεντρι!

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Κάρντιφ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Κάρντιφ με 3-2 επί της Κόβεντρι, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του γκολ στην Αγγλία, κάνοντας το 1-0 στο 8΄ με δυνατή κεφαλιά!

The Sky Bet Championship midweek Team of the Week is in, powered by @WhoScored ratings#EFL | #TeamOfTheWeek