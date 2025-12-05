Συμβαίνει τώρα:
Ο Δημήτρης Μάρκος στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στα 800μ. ελεύθερο

Ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό για την ελληνική αποστολή
Δημήτρης Μάρκος
Ο Δημήτρης Μάρκος / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Μάρκος με εξαιρετική κούρσα προκρίθηκε με τον όγδοο καλύτερο χρόνο στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας στα 800μ. ελεύθερο με χρόνο 7:39:17.

Ως όγδοος προκρίθηκε στον τελικό ο Δημήτρης Μάρκος ξεπερνώντας οριακά το χρόνο του Γάλλου Νταμιάν Ζολί. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε έκτος στη γρήγορα ημιτελική σειρά που συμμετείχε, από την οποία προκρίθηκαν οι έξι από τους οκτώ αθλητές του τελικού.

Ο τελικός είναι το Σάββατο (06/12/25) και ο Δημήτρης Μάρκος είπε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα.

 

Ο Βασίλης Κακουλάκης δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό τερματίζοντας στην 23η θέση συνολικά στα 800μ. ελεύθερο, με χρόνο 7:52:03.

