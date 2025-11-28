Ο Ελ Κααμπί διαλύει όλα τα ρεκόρ: Κορυφαίος Μαροκινός σκόρερ στην Ευρώπη μέσα σε δυόμιση σεζόν

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς με το γκολ που σημείωσε έγινε ο πρώτος Μαροκινός σκόρερ στην Ευρώπη.

Με όμορφη κεφαλιά λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ελ Κααμπί μείωσε σε 3-4 και έφτασε τα 25 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το γκολ που σημείωσε κόντρα στους Μαδριλένους είναι ιστορικό, καθώς ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος Μαροκινός σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Εν Νεσίρι με 24 γκολ.

Ο απίθανος Ελ Κααμπί έκανε αυτό το ρεκόρ σε μόλις δυόμιση σεζόν στην Ευρώπη, δείγμα της εκτελεστικής δεινότητάς του.