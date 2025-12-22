Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2025 – Όλα τα βραβεία του ΠΣΑΤ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2025, στην 72η τελετή των βραβείων του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), με την Ελευθερία Πλευρίτου να αναδεικνύεται η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς.

Για μία ακόμη χρονιά στα βραβεία του ΠΣΑΤ διακρίθηκαν οι κορυφαίοι του ελληνικού αθλητισμού, με τον Εμμανουήλ Καραλή να κερδίζει το βραβείο για τις εξαιρετικές επιδόσεις του και το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, την ώρα που η Ελευθερία Πλευρίτου ήταν πρωταγωνίστρια στις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής πόλο γυναικών.

Η τελετή για τη “γιορτή των κορυφαίων του 2025” έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ήταν η 72η ετήσια εκδήλωση του ΠΣΑΤ, για τους αθλητές που ξεχώρισαν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία του ΠΣΑΤ για το 2025

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βραβεύτηκε για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό μέσω του προγράμματος της ΕΟΕ “Υιοθετήστε έναν Αθλητή”

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός διακρίθηκε για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του συλλόγου

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος, βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στην κοινωνία μέσω δωρεών

Ο ΟΦΗ πήρε τιμητική διάκριση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων

Η Εθνική μπάσκετ ανδρών βραβεύτηκε για την κατάκτηση του χάλκινου στο Eurobasket 2025

Κορυφαίος Αθλητής για το 2025: Εμμανουήλ Καραλής (στίβος – άλμα επί κοντώ)

Κορυφαία Αθλήτρια για το 2025: Ελευθερία Πλευρίτου (πόλο)

Κορυφαίος Προπονητής για το 2025: Χάρης Παυλίδης (Εθνική πόλο γυναικών) – Τη βράβευση έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκη

Κορυφαία Ομάδα για το 2025: Εθνική πόλο γυναικών

Κορυφαίος Αθλητής με Αναπηρία για το 2025: Νάσος Γκαβέλας (στίβος – 100μ στην κατηγορία Τ11)

Κορυφαία Αθλήτρια με Αναπηρία για το 2025: Δήμητρα Κοροκίδα (Τάε Κβον Ντο)

Κορυφαία Ομάδα με Αναπηρία για το 2025: Εθνική Κωφών Ανδρών Μπάσκετ

Βραβεία πήραν επίσης ο Στέφανος Ντούσκος για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας της Κίνας, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του Ζάγκρεμπ στην κατηγορία των 79 κιλών, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης στην κατηγορία των 92 κιλών, η Εμμανουέλα Κατζουράκη για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής στη Γαλλία και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στο Κατάρ, η Μαρία Πρεβολαράκη για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης της Μπρατισλάβας στην κατηγορία των 53 κιλών και τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού, Ραφαήλ Παγώνης (τένις), Άρης Ψαρρός (Τάε Κβον Ντο), Αλίνα Κουρούση (Ξιφασκία).

Η Αλίνα Κουρούση ανακοίνωσε μάλιστα ότι πήρε υποτροφία για το πανεπιστήμιο Κολούμπια στις ΗΠΑ.