Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοικτό στίβο με 6,16μ. στο Diamond League της Λωζάνης και ο Μόντο Ντουπλάντις υποκλίθηκε

Μια ακόμα τεράστια βραδιά για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε με τη δεύτερή του προσπάθεια τα 6.16μ. στο Diamond League της Λωζάνης και έκανε το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας του (κορυφαίο του στον ανοικτό στίβο), αναγκάζοντας τον Μόντο Ντουπλάντις να υποκλιθεί μπροστά του και τους πάντες να τον χειροκροτήσουν.

Θυμίζουμε ότι το ατομικό ρεκόρ του Καραλή είναι 6.17μ., το οποίο έκανε στο metting της Παιανίας στον κλειστό στίβο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσπάθησε να κοιτάξει στα μάτια τον Μόντο Ντουλάντις, με τον Σουηδό να περνάει με την πρώτη του προσπάθεια τόσο τα 6.16μ. όσο και τα 6,21μ. και να παίρνει την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στο Diamond League της Λωζάνης από τα 5,51μ, περνώντας με άνεση το συγκεκριμένο ύψος. Φυσικά, “ζέσταμα” έκανε σε αυτό το ύψος και ο Αρμάντ Ντουπλάντις!

Καραλής και Ντουπλάντις άφησαν τα 5.66μ. και είδαν -μεταξύ άλλων- τον Λαβιλενί, αλλά και τον 3ο στο πρόσφατο ευρωπαϊκό, Τιερί, να κάνουν 3 άκυρες προσπάθειες να να λένε “αντίο” στον αγώνα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στον αγώνα, ξεπερνώντας με άνεση τον πήχη στα 5,81 μ. Το ίδιο έκανε και ο Σουηδός κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο επί κοντώ.

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Με την πρώτη του προσπάθεια και με άνεση, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5,91μ. βγάζοντας ένα τεράστιο χαμόγελο. Ο Ντουπλάντις το… χαβά του, ακολούθησε με ανάλογη επιτυχημένη προσπάθεια, αν και δεν έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθειά του.

Καραλής και Ντουπλάντις έμειναν τελικά οι δυο τους, αφήνοντας τα 6,11μ και πηγαίνοντας στα 6,16μ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρήκε τον πήχη με το πόδι στο ανέβασμα και τον έριξε, έχοντας την πρώτη του ανεπιτυχή προσπάθεια στον αγώνα. Ο Ντουπλάντις δεν λάθεψε και με χαρακτηριστική ψυχραιμία το ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος.

Στη δεύτερή του προσπάθεια, όμως, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να το ξεπεράσει και να ξεσηκώσει τους πάντες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και ο Μόντο Ντουπλάντις πήγαν στα 6,21μ. με τον Σουηδό να το περνάει με την πρώτη του προσπάθεια.



Ο Καραλής δεν μπόρεσε να περάσει τα 6,21μ. αλλά έκανε την τελευταία του προσπάθεια στον αγώνα στα 6,26μ. Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής δεν μπόρεσε να περάσει το σώμα του πάω από τον πήχη και ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του.

Να αναφέρουμε ότι ο Ντουπλάντις προσπάθησε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, βάζοντας τον πήχη στα 6,32μ. αλλά δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει στις δυο προσπάθειες που έκανε.