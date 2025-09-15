Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Η ώρα του τελικού του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται το μεσημέρι της Δευτέρας (13:49, ΕΡΤ2, αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη του τελικού του επί κοντώ στο ERT Sports) στον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού σταδίου του Τόκιο για να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο στο 20ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε πάρει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να γράψει ιστορία, καθώς κυνηγάει το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο ανοιχτού στίβου.

Ο Καραλής είναι ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως! Η αυτοπεποίθηση που έχει «χτίσει» έχοντας ξεπεράσει 11 φορές φέτος τα 6 μέτρα είναι δεδομένο ότι του δίνουν «φτερά». Άλλωστε στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Στον τελικό ο άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό!

Ο Καραλής τη Δευτέρα θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.