Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε εντυπωσιακά και το 2026 με άλμα στα 5,93 μέτρα στην Πολωνία

«Έπιασε» το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο Καραλής
Ο Καραλής
Ο Καραλής σε αγώνα του στο Βόλο

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπήκε με το… δεξί και στο 2026, αφού πέτυχε με το… καλημέρα την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο άλμα επί κοντώ, παίρνοντας τη νίκη στο διεθνές μίτινγκ του Λοτζ στην Πολωνία, με άλμα στα 5,93 μέτρα.

Παρότι δεν έχει βρεθεί ακόμη σε ρυθμό αγώνων, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε έστω και με την τρίτη του προσπάθεια να περάσει τα 5,93 μέτρα στο άλμα επί κοντώ και πανηγύρισε τη νίκη στο μίτινγκ του Λοτζ, πιάνοντας μάλιστα και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής δοκίμασε να κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στη συνέχεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη στα 6,07 μέτρα, αφήνοντας… ανοιχτούς λογαριασμούς για το υπόλοιπο της σεζόν.

 
 
 
 
 
Ο Καραλής εξασφάλισε όμως από πολύ νωρίς τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

