Ο Εντού συμφώνησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αναλάβει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του

O Εντού Γκασπάρ ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για αναλάβει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του, όπως υποστηρίζει το Sky Sports.

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Εντού, αρέσει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος θέλει να του δώσει σημαντικό πόστο στο γκρουπ των ομάδων του, τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ και τη Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η υπόθεση έχει προχωρήσει πολύ και απομένουν οι υπογραφές για να επικυρωθεί η συμφωνία.

