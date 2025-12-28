Ο Έντουαρντς εκτός με διάστρεμμα για δύο βδομάδες, χάνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague

Ο Κάρσεν Έντουαρντς στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague σε μία φάση πάτησε άσχημα το πόδι του. Έχει υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο και θα χάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Έχουν πειραχτεί και οι σύνδεσμοι στον αστράγαλο του Έντουαρντς και αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο βδομάδες από τη δράση. Θα χάσει τα παιχνίδια της Euroleague με Μιλάνο (02/01/26), Ζαλγκίρις (06/02/26) και Παναθηναϊκό (08/01/26).

Ο Αμερικανός γκαρντ των Ιταλών τη φετινή χρονιά έχει κατά μέσο όρο 17,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής με τη Βίρτους Μπολόνια στη Euroleague.