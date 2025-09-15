Ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Eurobasket

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή του Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να ηττήθηκε στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία, ωστόσο δεν γινόταν να μην πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης, αφού οδήγησε την Τουρκία στην κατάκτηση του ιστορικού ασημένιου μεταλλίου.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πανηγύρισε το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα του σε Eurobasket μετά το μακρινό 2001.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χάρηκε, βέβαια, το βραβείο του, αφού πρώτος στόχος του ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.