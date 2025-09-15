Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Eurobasket

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού οδήγησε την Τουρκία στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή του Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να ηττήθηκε στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία, ωστόσο δεν γινόταν να μην πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης, αφού οδήγησε την Τουρκία στην κατάκτηση του ιστορικού ασημένιου μεταλλίου.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πανηγύρισε το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα του σε Eurobasket μετά το μακρινό 2001.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χάρηκε, βέβαια, το βραβείο του, αφού πρώτος στόχος του ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo