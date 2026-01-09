Αθλητικά

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Το video από τα αποδυτήρια

Η ομιλία του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια
Ο Αταμάν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Ο Αταμάν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, με τον Εργκίν Αταμάν να επιβραβεύει τους παίκτες του.

Μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια, ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες της ομάδας του για την προσπάθεια στην άμυνα και τους έδωσε ρεπό για σήμερα Παρασκευή (09/01/25).

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε στα αποδυτήρια τα εξής: «Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά δώσατε μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια. Ήταν καλή νίκη. Κερδίσατε το παιχνίδι με την άμυνα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, οπότε αύριο ρεπό».

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε… ηρεμία από το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα.

