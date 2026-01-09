Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Το video από τα αποδυτήρια

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, με τον Εργκίν Αταμάν να επιβραβεύει τους παίκτες του.

Μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια, ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες της ομάδας του για την προσπάθεια στην άμυνα και τους έδωσε ρεπό για σήμερα Παρασκευή (09/01/25).

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε στα αποδυτήρια τα εξής: «Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά δώσατε μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια. Ήταν καλή νίκη. Κερδίσατε το παιχνίδι με την άμυνα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, οπότε αύριο ρεπό».

Solid effort, strong energy and a win built on defense.



Coach Ergin Ataman keeps it simple after the game: good job, good win & we’re moving on… #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Af9TMCxLYT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 9, 2026

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε… ηρεμία από το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα.