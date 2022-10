Ο επί μία τριετία συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Έρικ Μπλέντσο, φέρεται να συνελήφθη για βιαιοπραγία σε σύντροφό του.

Ο Μπλέντσο έχασε φέτος τη θέση του στο NBA και θα συνεχίσει στην Κίνα, αλλά πρόλαβε να βρει… μπελάδες στις ΗΠΑ, αφού μετά από κλήση της συντρόφου του στην αστυνομία, τον συνέλαβαν, με τον ίδιο να πληρώνει εγγύηση για να μείνει ελεύθερος, σύμφωνα με το TMZ.

Η κοπέλα δημοσίευσε πάντως ένα post στο Instagram (το οποίο διέγραψε στη συνέχεια) αναφέροντας τα εξής: “Δεν υπάρχει τέτοια σχέση στην οποία αξίζει να μένεις. Η βία είναι πραγματική. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Είναι δικό μου λάθος γιατί έμεινα εδώ. Ο Έρικ Μπλέντσο είναι ένα τέρας”.

Θυμίζουμε ότι ο Μπλέντσο έγινε ανταλλαγή με τον Τζρου Χόλιντεϊ στους Μιλγουόκι Μπακς, τη σεζόν που η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA.

