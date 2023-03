Στα άκρα φθάνει την υπόθεση με τον Ματίας Λεσόρ της Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, ενημερώνοντας ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον του για βιαιοπραγία.

Ο Λεσόρ επιτέθηκε στον Πετρούσεφ στο τέλος του αγώνα της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα και οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν γνωστό ότι θα κινηθούν εναντίον του και νομικά.

«Θα ενημερώσουμε το κοινό για τα επόμενα βήματά μας γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι ως σύλλογος κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να περιορίσουμε την επιρροή εκείνων που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, Μεταξύ αυτών και ενός Γάλλου πολίτη, ο οποίος παίζει προσωρινά στη Σερβία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Mathias Lessort went after Filip Petrusev after the final whistle in Partizan – Crvena Zvezda game 😳pic.twitter.com/qFdaKiF8bb