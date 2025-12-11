Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ απόρησε για την αντιπαλότητα ΠΑΟΚ και Άρη

Ρώτησε στα social media αν είναι αντίστοιχη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ στον τελικό του Super Cup (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού συνηθίζει να σχολιάζει στο Χ και στη νέα του ανάρτηση ασχολήθηκε με την αντιπαλότητα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, αφού έμαθε ότι υπάρχει…. αιώνια κόντρα ανάμεσα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Σε νέα του ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), ο Εβάν Φουρνιέ έγραψε χαρακτηριστικά το εξής: “Μου είπαν σήμερα πως η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Αληθεύει;”.

Η ερώτηση του Γάλλου σούπερ σταρ του Ολυμπιακού οδήγησε έτσι σε δεκάδες σχόλια από οπαδούς όλων των ομάδων, με τις απαντήσεις να είναι για… κάθε γούστο.

Ο Φουρνιέ έχει αρχίσει πάντως να εγκλιματίζεται πλήρως στην Ελλάδα.

Αθλητικά
