Ο Εβάν Φουρνιέ εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα στο Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: Ελπίζω να κάνουν έτσι όταν παίξουμε κι εμείς εκεί

Ο Εβάν Φουρνιέ ζει για τα μεγάλα παιχνίδια και λατρεύει να αγωνίζεται σε καυτές ατμόσφαιρες.

Ο Εβάν Φουρνιέ είδε βίντεο από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο στο σερβικό ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν και “τρελάθηκε”.

Ο γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού πόσταρε ένα βίντεο της Euroleague κι έγραψε: “Ελπίζω να κάνουν έτσι όταν παίξουμε κι εμείς εκεί”.

Have you ever seen anything like it? Tip off in the Eternal Derby in a PACKED Belgrade Arena 🔥



Nothing like it 🤯#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/JjNcunoyDI